Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Buzau, impreuna cu polițiști din IPJ Buzau, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Sarat, fac joi șapte percheziții, dintre care doua la sediile unor instituții, una la sediul unei societați…

- Nr. din 11 aprilie 2024 PERCHEZITII LA PERSOANE CERCETATE PENTRU ILEGALITATI IN DOMENIUL DESEURILOR La aceasta ora, politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din Buzau, impreuna cu politisti din toate structurile Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, sub coordonarea unui procuror…

- Politistii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Buzau efectueaza 7 percheziții la perosane cercetate pentru ilegalitați in domeniul deșeurilor. Doua dintre percheziții au loc la sediile unor instituții, una la sediul unei societați comerciale și 4 la domiciliile unor persoane cercetate.…

- La aceasta ora, politistii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Buzau, impreuna cu polițiști din toate structurile Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Sarat, pun in executare 7 mandate de percheziție,…

- Un barbat de 36 de ani, din localitatea Napradea, județul Salaj, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a fost prins in flagrant, in timp ce incerca sa vanda o arma letala unui polițist sub acoperire.Potrivit polițiștilor, arma pe care incerca sa o vanda nu avea inscripționata marca sau…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor…