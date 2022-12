Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi (35 de ani), superstarul naționalei Argentinei, va bifa, in finala Campionatului Mondial din Qatar, al 32-lea meci cu trofeul pe masa din cariera. Lionel Messi a caștigat 24 din cele 32 de finale disputate in cariera Lionel Messi a caștigat 24 din cele 32 de finale disputate in cariera.…

- Luca Modric, liderul selectionatei Croatiei, crede ca echipa sa este "pregatita" sa invinga Argentina in semifinalele Cupei Mondiale din Qatar si a subliniat ca fotbalistii croati vor da "totul" pe teren in meciul de marti, chiar daca sunt constienti ca vor avea "multe dificultati" cu un jucator…

- Argentina lui Lionel Messi s-a calificat dupa un Messi extraordinar contra Țarilor de Jos, in care a suferit pana la penalty-uri. Fanii romani au urmarit și ei cu sufletul la gura sfertul de finala de la Campionatul Mondial din Qatar, dar nu au uitat de subiectul fierbinte al iernii: faptul ca nu am…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Adrian Mutu, a declarat, marti, comentand infrangerea surprinzatoare a Argentinei in fata Arabiei Saudite, scor 2-1, la Cupa Mondiala din Qatar, ca ar fi un dezastru pentru Lionel Messi sa nu treaca de faza grupelor, tinand cont ca obiectivul sau este finala…

- Argentina le-a facut o surpriza neplacuta fanilor, dubla campioana mondiala pierzand meciul de debut de la Campionatul Mondial: 1-2 cu Arabia Saudita. La finalul partidei, Lionel Messi o oferit o explicație pentru eșecul neașteptat al „Pumelor”.

- Lionel Messi (35 de ani) a alcatuit lista cu aspirantele pentru titlu la Campionatul Mondial din Qatar și a așezat in frunte Brazilia și Franța, „foarte puternice și omogene”, Spania, „tanara și cu idei clare”, dar și Argentina, „mai așezata și care o va lua „pas cu pas”. ...

- Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, a anunțat lotul de 26 de jucatori pentru Campionatul Mondial din Qatar (20 noiembrie - 18 decembrie 2022) Argentina este in grupa C, alaturi de Arabia Saudita, Mexic și Polonia Nu lipsesc vedetele din lotul argentinienilor, precum Lionel Messi, Di Maria sau…

- Lionel Messi, capitanul echipei Argentinei, sustine ca Franta, campioana mondiala en titre, si Brazilia sunt marile favorite la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, pentru ca au un nucleu de fotbalisti care joaca de mult timp impreuna, transmite Reuters.