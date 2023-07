Anton Petrea (48 de ani), antrenorul lui U Cluj, a analizat infrangerea cu Rapid, 0-3, pe care o pune pe seama unei reprize secunde mult sub așteptari și atitudinii jucatorilor sai. Preluata de Petrea in vara, U Cluj a inceput sezonul rau, 1-1 cu U Cluj, 0-3 cu Rapid. Dupa infrangerea usturatoare de astazi, Petrea s-a declarat dezamagit de prestația elevilor sai din partea a doua, in care Rapid a punctat de doua ori. ...