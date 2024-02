Stiri pe aceeasi tema

- Runda cu numarul 25 din Superliga a fost programata de vineri ( 9 februarie) pana luni (12 februarie). Toți ochii sunt pe derby-ul vișiniu. Rapid și CFR se intalnesc la Cluj pentru a decide cine ramane pe locul 2 in campionat Iata rezultatele celei de-a 24-a etape din Liga 1 la fotbal Vineri 09.02 Ora…

- Liga Profesionista de fotbal a anuntat, miercuri, programul etapelor a 27-a, a 28-a si a 29-a ale Superligii, potrivit news.ro.Meciurile vor avea loc in perioada 23 februarie – 4 martie. Programul celor trei etape:Etapa a 27-a Vineri, 23 februarieOra 17.00 FC Hermannstadt…

- Oțelul Galați și Petrolul Ploiești au remizat, scor 0-0, in partida susținuta sambata seara, in Moldova, contand pentru etapa 23 a Superligii. In etapa viitoare, Oțelul va juca la Rapid (3 februarie, ora 20.00). In tot acest timp, Petrolul va evolua la Ploiști contra echipei CFR Cluj (3 februarie, ora…

- Universitatea Craiova a susținut astazi conferința de presa a derbiului cu FCSB, din etapa 23 a Superligii. Disputa este programata duminica, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Din tabara Științei au fost prezenți antrenorul Ivaylo Petev și atacantul Alex Mitrița. Ambii au declarat ca au…

- CFR Cluj și CSU Craiova au pierdut puncte prețioase in lupta pentru titlu. „Feroviarii” au cedat surprinzator la Botoșani, 0-1, in timp ce oltenii au pierdut in fața campioanei Farul, acasa, 1-2. Rapid a revenit senzațional pe final de meci, in Giulești, in fața celor de la FCU Craiova, și s-a impus…

- Sezonul de toamna s-a incheiat previzibil, cu FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Rapid, Sepsi Sf. Gheorghe și Farul Constanța pe locuri de play off. Fara mari accidente, aceasta ar fi ordinea și la finalul sezonului regulat.

- Etapa a 18-a din Liga 1 se incheie luni, 4 decembrie, de la ora 20:00, cu meciul Sepsi Sf. Gheorghe – Dinamo București. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot fi plasate pe același bilet, dintr-un meci sau din mai multe meciuri, pentru o singura cota, dupa cum vom vedea in…