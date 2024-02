Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 28 Oradea, 13.02.2024 COMUNICAT DE PRESAPompierii bihoreni va indeamna sa fiti prevazatori: ghinionul poate fi prevenit MARTI 13: "Ziua Informarii Preventive": Cu prilejul ldquo;Zilei Informarii Preventive", marcata, incepand cu anul 2011, in fiecare zi de marti 13, Inspectoratul pentru Situatii…

- Un accident rutier mortal s-a produs, joi dimineata, pe DN 1B, in comuna prahoveana Valea Calugareasca, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU).Potrivit sursei citate, in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului dintre acestea, o femeie de 69…

- Potrivit unui comunicat de presa postat pe pagina de Facebook a instituției, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, ”Incepand cu 01.01.2024, inspectoratele județene pentru situații de urgența vor primi solicitarile din domeniul Avizarii/Autorizarii privind securitatea la incendiu/protecție…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova a oferit detalii privind intervenția pompierilor la pensiunea Ferma Dacilor, din Gura Vadului, care a ars in a doua zi de Craciun. Reprezentanții instituției amintite neaga faptul ca pompierii ar fi ajuns la locul incendiului dupa 40 de minute.…

- Marți dimineața, in a doua zi de Craciun, Ferma Dacilor, o pensiune renumita din Tohani, județul Prahova, a fost cuprinsa de flacari, soldandu-se cu o tragedie de proporții. Imagini cutremuratoare din drona arata dezastrul provocat de incendiu, in care un copil și patru adulți au pierit carbonizați,…

- Pensiunea din localitatea prahoveana Tohani nu avea autorizație de securitate la incendiu, a anunțat marți dimineața Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, in urma incendiului in care cel puțin trei persoane și-au pierdut viața. Nereguli fusesera descoperite la aceasta pensiune inca…

- Pensiunea din localitatea prahoveana Tohani nu avea autorizație de securitate la incendiu, a anunțat marți dimineața Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, dupa ce un incendiu violent a distrus Ferma dacilor, cel puțin trei persoane fiind gasite carbonizate.Nereguli fusesera descoperite…

- Un puternic incendiu a izbucnit, marti dimineata, la Ferma Dacilor din comuna Gura Vadului, sat Tohani. Cei de la ISU Prahova au activat Planul Rosu de interventie. Cei de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta anunta ca la fata locului au fost mobilizate 10 autospeciale de stingere, 4 autospeciale…