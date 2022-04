Și-a explicat alegerea: Actrița Magda Catone s-a înscris la Teologie! Actrița Magda Catone a dezvaluit recent ca s-a inscris la Teologie. Ea a vorbit in cadrul unei emisiuni TV, despre motivele pentru care a ales sa urmeze cursurile acestei specializari. „Daca nu voi preda dupa acest masterat, daca nu voi fi profesoara, voi marturisi. Cred ca asta facem cu toții, marturisim cine suntem. Suntem suma acestor lucruri pe care le invațam și eu prefer asta”, a marturisit Magda Catone. „Ne intrebam daca mai exista ceva dupa ce nu vom mai fi” Actrița a marturisit ca Teologia ar putea sa-i raspunda la intrebari referitoare la „felul in care am venit și de felul in care ne… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

