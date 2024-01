Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie de proporții s-a produs in Dolj, in urma cu puțin timp. Un barbat a fost batut grav de trei persoane, iar mai apoi a murit. Deși a suferit rani grave, a refuzat sa mearga la spital, iar mai apoi a fost gasit fara suflare. Poliția a luat masuri in acest caz.

- La data de 1 ianuarie a.c., in jurul orei 04.20, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre un caz de violența domestica inregistrat la un imobil din municipiu. Polițiștii s-au deplasat de urgența la imobilul in cauza, identificand o femeie de 29 de ani și concubinul acesteia de 42 de ani.…

- 9 luni cu suspendare si 60 de zile de munca in folosul comunitatii. Aceasta este pedeapsa primita, pe 27 noiembrie, de politistul Sandu Modog, pentru purtare abuziva. Potrivit acuzarii, in urma cu trei ani, el a mers la o interventie, intr-un sat din Bihor, si a batut un barbat pana l-a bagat in ghips.…

- Doi frați, de 31 și 35 de ani, au fost arestați preventiv dupa ce au dat buzna in curtea unui barbat din localitatea galațeana Cavadinești și, pe fondul unui conflict anterior, l-au lovit și apoi l-au forțat sa urce in mașina lor, unde au continuat sa il agreseze

- La data de 19 decembrie 2023, in jurul orei 11.50, Sectia 2 Politie, din capital, a fost sesizata, prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca la o adresa, din Sectorul 1, se aud tipete de femeie, pe casa scarii. Politistii s au deplasat la fata locului, au luat legatura cu o femeie, in varsta de 19 ani…

- Pe 16 noiembrie, Laurentiu Lacatusu a fost saltat din fata casei sale de politia care a furnizat apoi presei imagini cu capturarea sa. Intreaga Romanie a fost astfel convinsa ca el e unul din cei trei criminali care l-au ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu. A doua zi, anchetatorii si-au…

- Este al treilea caz de violența domestica prezentat in ultimele zile, de IPJ Buzau. De aceasta data, este vorba despre incalcarea unui ordin de protecție de catre un tanar din Galbinași, care a mers acasa la concubina lui și a amenințat-o. ,,Fapta a fost sesizata de catre concubina acestuia, o femeie…

- In seara zilei de vineri, la orele 23:06, Politia orasului Novaci a fost sesizata cu privire la producerea unui scandal in incinta unui local de alimentatie publica din comuna Baia de Fier. Din primele cercetari efectuate la fata locului de politis...