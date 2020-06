NEPI Rockcastle, principalul investitor și dezvoltator de proprietați comerciale din Europa Centrala și de Est anunța reluarea in siguranța a experienței de shopping in cele 19 centre comerciale din Romania și a dat startul la #shoppinginsiguranța incepand cu 15 iunie 2020. Masurile de siguranța pentru toți clienții raman prioritatea principala, astfel NEPI Rockcastle a implementat un plan de masuri suplimentare de siguranța, ce are drept obiectiv principal prevenirea raspandirii Covid-19 și este concentrat pe doi parametri principali: asigurarea distanțarii sociale de minimum 2 metri și asigurarea…