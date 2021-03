Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Blaj care in urma cu cateva zile și-a batut iubita, a fost arestat preventiv. Mai exact judecatorii Tribunalului Alba au admis cererea procurorilor de arestare preventiva, dupa ce magistrații Judecatoriei Blaj l-au plasat in control judiciar. Potrivit IPJ Alba, in dupa amiaza zilei de…

- Un soț gelos din Vințu de Jos, aflat in divorț, și-a batut nevasta care era intr-o relație cu un alt barbat Un barbat din Vințu de Jos a fost reținut de polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos. Acesta este cercetat pentru distrugere, violența in familie, amenințare și violare de domiciliu,…

- Thalida Trofin a venit pusa pe fapte mari an noul sezon Chefi la cuțite. Fosta iubita a lui Kamara nu vrea doar sa ii dea pe spate pe jurați cu preparatul ei, ci vrea sa il ia și acasa pe chef Catalin Scarlatescu, pe care il simpatizeaza foarte mult.

- Un barbat din Arad, suparat ca l-a parasit iubita, a batut-o chiar de Dragobete. Aseara, in jurul orei 22.00, echipajul de Jandarmerie aflat in serviciul de ordine publica, a fost direcționat intr-un parc din municipiul Arad, unde o tanara a fost agresata fizic de catre fostul iubit. Jandarmii au ajuns…

- Fosta iubita a fundașului de la Bayern Munchen, Jerome Boateng, Kasia Lenhardt (25 de ani), a fost gasita moarta apartamentul sau din Berlin. Cei doi se desparțisera in urma cu o saptamana, dupa o relație de un an și jumatate. Kasia Lenhardt era model, de origine poloneza, și avea un fiu de șase ani,…

- Adi Cristiescu nu mai are iubita de aproape de doi ani, dar spune ca nu are de gand sa-și faca o relație in care sa fie privit ca un trofeu. Vrea insa sa aiba parte de o relație serioasa. Artistul din Romania care nu iși mai gasește iubita Acesta a marturit ca in ciuda imaginii […] The post Artistul…

- Polițiștii din Roșia Montana l-au reținut pe un barbat din comuna care și-ar fi lovit și amenințat concubina și nu ar fi respectat dispoziția ordinului de protecție provizoriu de a nu se apropia de aceasta. Potrivit IPJ Alba, la data de 28 decembrie 2020, in jurul orei 15.00, polițiștii din Abrud au…