- Menținand un impuls de neoprit in acest an, cantareața, compozitoarea și multi-instrumentista, Claire Rosinkranz, in varsta de 18 ani, din sudul Californiei, ofera o noua melodie intitulata „123″. Piesa apare dupa imnul ei pop punkizat „i’m too pretty for this”. Acesta din urma a strans deja peste 1,2…

- Shyla Roe lanseaza „Need That High”, o piesa care vine la pachet cu un sound chill și deep in același timp. Vocea plina de emoție a artistei iși propune sa ne plimbe prin stari și sa ne faca sa ne indragostim din nou și din nou de acele senzații care ne faceau, in adolescența, sa simțim ca traim. O…

- „Fetița de milioane” a momentului, Paulina, și trupa indie-alternative, Stema, lanseaza piesa „Avere”, un tribut al persoanelor care muncesc o viața pentru cei dragi, pentru a putea duce un trai lipsit de griji. Melodia „Avere” include ritmurile consacrate ale Paulinei și accentele bine cunoscute ale…

- florianrus lanseaza „Dulce Greșeala”, prima piesa de pe noul EP al artistului. Versurile piesei vorbesc despre o poveste pe care fiecare dintre noi a trait-o la un moment dat, unde am oferit totul cu riscul de a investi timp și sentimente intr-o „dulce greșeala”. „Flacara mea geamana” este cel de-al…

- Dupa ce a cucerit topurile muzicale din Europa cu hitul „Up”, regina muzicii dance, INNA, revine cu un nou single – „Magical Love”. O piesa dance pop cu un mesaj pozitiv, „Magical Love” se lanseaza insoțita de un vizual, urmand ca videoclipul oficial sa aiba premiera in urmatoarele saptamani. „Vreau…

- Dj Lucian(Lucian Mitrache)&Geo(Naita George) lanseaza impreuna cu Next Route (Beznea Teodor Dorinel),o noua piesa de calitate,care se numeste „Strong Love”.Lansata impreuna cu casa de discuri Norvis Music,”Strong Love” este o piesa de dragoste, numai buna pentru zilele toride de vara, dar si pentru…

- Matteo, cantarețul, compozitorul și producatorul dancehall și reggae, „parintele” hitului Panama, colaboreaza cu Idahams, cantaretul, compozitorul și producatorul nigerian, pentru piesa „A Little Bit”, perfecta pentru playlistul acestei veri, care se anunta plina de distractie si relaxare. Recent, hitul…

- Final de saptamana pe ritmuri nostalgice. John Trend și Kataa lanseaza vineri, 13 mai, remixul hitului „ Speranțe”, piesa ce s-a bucurat de un succes colosal in urma cu 18 ani. Apariținand trupei Sistem, „ Speranțe” revine sub o forma electronica, care te va face sa dansezi pana la epuizare. Acestea…