Stiri pe aceeasi tema

- Shakira se marita, in sfarsit! Zvonul a pornit dupa ce managerul ei, Jairo Martinez, a spus ca diva se intelege la perfectie cu Pique si ca ar putea ajunge curand la altar, noteaza click.ro. Cantareata de origine columbiana, Shakira (44 de ani), si fotbalistul Gerard Pique (34 de ani) sunt impreuna…

- Lindsay Lohan s-a logodit! Celebra actrița a anunțat ca a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, afaceristul Bader Shammas. Starul de la Hollywood a publicat deja primele poze cu inelul superb pe care i l-a daruit viitorul soț.

- A trecut prin momente de cosmar! Celebra cantareata Shakira a dezvaluit ca a fost atacata de doi mistreti salbatici, in timp ce se afla cu fiul sau, Milan, intr-un parc din Spania, noteaza click.ro. Cantareata de origine columbiana Shakira (44 de ani) a povestit pe o retea sociala experienta ingrozitoare…

- Shakira si fiul ei au fost atacati de mistreti intr-un parc din Barcelona. Potrivit BBC, cantareața a spus ca a fost atacata de doi mistreți in timp ce ea și fiul ei de 8 ani, Milan, se plimbau intr-un parc din Barcelona. Din fericire cei doi nu au fost raniți. Porcii salbatici au devenit o adevarata…

- Shakira a dezvaluit in sectiunea Stories a contului ei de pe reteaua de socializare Instagram ca a fost atacata de o turma de mistreti in timp ce se plimba alaturi de unul dintre cei doi fii ai ei intr-un parc din Barcelona, informeaza DPA. "M-au atacat in parc si mi-au luat poseta in care…

- Ana Maria și Marian Mexicanu se iubesc cu foc și acum au facut și marele anunț, acela ca cei doi soți sunt mai pregatiți sa devina parinți. Așadar, prezenți in platoul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, Ana și Maria au oferit primele declarații despre sarcina. Astfel, va spunem ca, cei doi…

- Britney Spears, de 39 de ani, și-a anunțat logodna cu iubitul ei Sam Asghari, de 27 de ani, de origine iraniana. Cantareața a postat un videoclip al cuplului care arata inelul pe Instagram. Asghari a postat o fotografie separata a inelului și a cuplului sarutandu-se. Cei doi sunt impreuna de 5 ani,…