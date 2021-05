Sfinții Constantin și Elena. Cine au fost împăratul Constantin și mama sa Elena. De ce îi sărbătoresc creștinii pe 21 mai Sinții Constantin și Elena sunt sarbatoriți de Biserica Ortodoxa in fiecare an, pe 21 mai. Una dintre marile sarbatori din an, in aceasta zi este amintit imparatul roman Constantin, cel care a legalizat creștinismul in Imperiul Roman. Cine a fost Imparatul Constantin cel Mare Constantin cel Mare sau Consantin I a fost un imparat roman care a domnit intre 306 și 337. Pe numele sau intreg Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus s-a nascut in 272/274 și decedat in mai 337. In anul 306, el a fost proclamat Augustus de trupele sale, iar dupa infrangerea lui Maxentiu și a lui Liciniu a devenit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

