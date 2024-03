Sfinții 40 de Mucenici. Ce trebuie să faci pe 9 martie ca să-ţi meargă bine tot anul Sarbatoarea Sfinților 40 de Mucenici are loc in fiecare an la data de 9 martie. In aceasta zi, gospodinele din toate zonele țarii pregatesc binecunoscuții mucenici sau sfințișori, fie din aluat dulce, fie in zeama. Moșii de Mucenici 2024, conform tradiției, este ziua in care se deschid Porțile Raiului pentru cei adormiți. Sfinții 40 de […] The post Sfinții 40 de Mucenici. Ce trebuie sa faci pe 9 martie ca sa-ti mearga bine tot anul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

