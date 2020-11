Stiri pe aceeasi tema

- Drama pentru o femeie din Anglia. Aceasta s-a infectat cu coronavirus in timpul sarcinii, iar apoi medicii i-au pus un diagnostic teribil: cancer de col uterin, informeaza The Sun. De profesie asistenta medicala, Sharlene Gillies, din Somerset, și-a spus povestea sfașietoare pe Facebook, intr-o serie…

- Pe langa frica de a nu transmite virusul la copil, femeile se tem ca daca boala se agraveaza, atunci nu vor mai putea avea grija de nou-nascut, relateaza Ziarul de Iasi. De la inceputul pandemiei, la Maternitatea „Elena Doamna”, care a fost unitate medicala desemnata sa preia pacientele depistate pozitiv…

- Din nefericire, tanarul si-a pierdut viata in urma accidentului, conform Agerpres. Soferul neexperimentat ar fi pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila si s-a rasturnat cu masina, au stabilit oamenii legii, in urma cercetarilor desfasurate la fata locului. Trupul neinsufletit…

- Actorul scotian Sean Connery, decedat la varsta de 90 de ani, suferea de dementa si s-a stins ''pasnic'', potrivit sotiei artistului, citata duminica de tabloidul The Mail, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.''Cel putin a murit in timpul somnului, foarte pasnic. Am fost alaturi de el tot timpul…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei Nicusor Dan i-a îndemnat pe bucuresteni sa iasa în continuare în numar mare la vot, spunând ca daca se menține ritmul de prezența, atunci va învinge bunul simt, iar Capitala "va intra, în sfârsit, într-o zona…

- Incidentul a avut loc sambata, chiar in dreptul unei bisericute de la intrarea in parc. La fata locului au intervenit mai multi politisti locali, in timp ce un insotitor al barbatului pe trotineta a solicitat o ambulanta. Citeste si: Mama fetei abuzate de profesorul de sport din Tulcea: A…

- Gina Pistol ar fi insarcinata in primul trimestru. "Ginuta ar fi gravida in cateva saptamani, ar fi in primul trimestru de sarcina. Acest secret il știu doar cațiva apropiați, foarte puțini la numar. Momentan nu ar vrea sa dezvaluie nimic cei doi, nici lor nu le vine sa creada, sunt extrem…

- Azi 16 august 2020, un echipaj de salvatori din cadrul Detasamentului de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina pentru cautarea unei persoane posibil disparute in zona canalului Stipoc. In jurul orei 13:00, s au inceput operatiunile de cautare, pompierii au intervenit cu o ambarcatiune tip IB5…