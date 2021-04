Sfârșit de săptămână cu perioade de instabilitate Duminica, temperaturile se mențin scazute pentru aceasta perioada. Soarele rasare la ora 06:36. Peste zi ar trebui sa nu uitam sa luam umbrela pentru ca va ploua pe arii extinse, pana in a doua parte a zilei, iar spre seara precipitațiile revin din nou. La munte vantul va sufla cu intensitate. Soarele va apune la ora 20:19. Valorile minime se vor inregistra intre 5 și 7 grade, iar maximele intre 8 și 10 grade. Vremea instabila se menține. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, temperaturile cresc ușor, dar raman sub media perioadei. Soarele rasare la ora 06:38. Peste noapte și dimineața, temperaturile scazute se mențin. In timpul zilei norii vor domina atmosfera, iar spre seara sunt șanse de precipitații. In zonele inalte precipitațiile vor fi mixte și vantul…

- Vineri, temperaturile scad ușor. Soarele rasare la ora 07:05. O informare emisa de ANM, menționeaza ca din aceasta noapte vremea va deveni instabila, iar in zona noastra, pe alocuri, din a doua parte a zilei se vor inregistra ploi insoțite de descarcari electrice. La munte precipitațiile vor fi mixte,…

- Luni, vom avea parte de o atmosfera placuta. Soarele rasare la ora 07:13. Local, de dimineața, se va semnala ceața, iar in depresiuni vor fi condiții de bruma. Peste zi, vremea e schimbatoare. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari la munte. Soarele va apune la ora 19:53. Valorile…

- Din data de 27 martie, vremea se va incalzi semnificativ, temperaturile devenind apropiate de cele climatologic specifice perioadei si, cu mici variatii de la o zi alta, mentinandu-se in jurul acestora pana la sfarsitul celor doua saptamani. Valorile diurne vor fi de 11…13 grade, iar cele nocturne de…

- Sambata, temperaturile se situeaza sub media acestei perioade. Soarele rasare la ora 06:57. Pentru astazi, cerul va fi variabil, ia vantul va sufla slab la moderat cu unele intensificari in zonele montane. La munte se așteapta ninsori slabe mai ales in perioada nopții. Soarele va apune la ora 18:22.…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Se anunța ger și ninsori in unele regiuni din țara Vremea se va raci accentuat de joi. Temperaturile vor crește abia de saptamana urmatoare. Vremea in Banat In Banat, in primele zile ale intervalului de prognoza vremea va fi deosebit…

- Vremea se racește ușor saptamana urmatoare in județul Alba și revin ninsorile. Temperaturile maxime vor atinge in weekend 8 … 10 grade Celsius, iar minimele vor cobora pana la valori de -9 … -10 grade Celsius in zonele montane. Sunt așteptate perioade de ninsoare luni, miercuri, joi dar și in weekend.…

- Duminica, ca aspect, cerul va fi temporar noros. Soarele rasare la ora 07:59. Dupa miezul nopții, pe alocuri vor cadea precipitații sub forma de ploi slabe. In prima parte a zilei cerul va fi mai mult noros, apoi vor fi și perioade cu soare. Vantul va avea unele intensificari mai ales in zonele inalte…