Stiri pe aceeasi tema

- 15.000 de copaci vor fi plantați intre 20 și 21 aprilie, langa Timișoara, in cadrul festivalului dedicat naturii, organizat impreuna cu Centrul Cultural Subcarpați Creatorii festivalului CODRU, organizeaza la Timișoara, intre 20 și 21 aprilie, Oxigen Planting Festival – un eveniment care imbina plantarea…

- In weekend, la Sag, va avea loc Oxigen Planting Festival, o manifestare dedicata plantarii de pomi pe ritmuri musicale. Vor fi doua scene pentru concerte live, zona de food & drinks; zona pentru copii; ateliere și workshop-uri. Cu ce se imbina mai bine o sesiune de plantare, daca nu cu iubirea pentru…

- Pregatirile pentru Oxigen Planting Festival au intrat pe ultima suta de metri, iar cei care iubesc muzica și natura sunt invitați la 15 kilometri de Timișoara, la Șag, in zilele de 20 și 21 aprilie. Evenimentul este dedicat naturii si este conceput in asa fel, incat sa aduca impreuna iubitorii de mediu…

- Cu mic, cu mare, locuitorii din comuna Cumpana, judetul Constanta sunt asteptati sambata, 20 aprilie 2024, sa planteze pentru un viitor verde, alaturi de Planteaza in Romania "Ne aflam acasa la noi la Cumpana, pe Soseaua Strajei acolo unde in anul 2009 impreuna cu multi oameni inimosi, voluntari nu…

- In weekend-ul urmator, la Sag, va avea loc ???????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????, o manifestare dedicata plantarii de pomi pe ritmuri musicale. Vor fi doua scene pentru concerte live, zona de food & drinks; zona pentru copii; ateliere și workshop-uri.…

- Organizatorii Codru Festival inițiaza o noua sesiune de plantare, de aceasta data evenimentul urmand sa se deruleze in zilele de 20 și 21 aprilie la Șag in județul Timiș. „Codru face echipa cu Centrul Cultural Subcarpați și te invita sa plantezi o padure in județul Timiș – la Șag. Oxigen Planting Festival…

- FOTO Jandarmii din Alba, campanie de plantare de copaci, la Ciugudul de Jos. Activitate in cadrul manifestarilor dedicate Zilei Jandarmeriei Romane Jandarmii din Alba, campanie de plantare de copaci, la Ciugudul de Jos. Activitate in cadrul manifestarilor dedicate Zilei Jandarmeriei Romane Jandarmeria…

- Parteneriatul "Cumpana Verde" ce are ca scop educatia pentru mediu si realizarea unei paduri in curtea scolii, incheiat intre Asociatia ldquo;Padurea Copiilor", Primaria comunei Cumpana si Liceul Tehnologic "Nicolae Dumitrescu" Cumpana, a debutat in aceasta saptamana, cu ocazia Saptamanii Verzi 4 8…