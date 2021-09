Stiri pe aceeasi tema

- Pe 8 septembrie, creștinii sarbatoresc Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica. Povestea venirii pe lume a celei care I-a dat viața Mantuitorului Iisus Hristos, este prezentata sumar in Biblie. Dupa tradiție, parinții sai se numeau Ioachim și Ana și locuiau in orașelul Nazaret din Galileea. Parinții…

- Adormirea Maicii Domnului este praznuita pe 15 august. Despre aceasta sarbatoare nu gasim informații in Sfintele Evanghelii, ci numai in Tradiția Bisericii. Potrivit acestei Traditii, Maica Domnului a fost inștiințata printr-un inger de mutarea ei din aceasta viața: „Acestea zice Fiul tau: Vremea este…

- Mesajul primarului Piteștiului, Cristian Gentea, de sarbatoarea Sfintei Marii: ”Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului – este o zi speciala, de rugaciune și bucurie curata! Fecioara Maria este ocrotitoarea familiilor și a tuturor celor care au nevoie de ajutor. Sa sarbatorim, cu recunoștința și dreapta…