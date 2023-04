Sexy-doctorița a sărit cu parașuta! Antoanela Manac, cea mai buna sportiva de triatlon din Romania, este innebunita dupa senzațiile tari! In vacanța din Dubai frumoasa sportiva a experimentat zborul cu parașuta. Antoanelei Manac ii place adrenalina și in vacanța! De cate ori are ocazia, frumoasa sportiva experimenteaza activitați noi și pline de suspans. Asta a facut și in vacanța din Dubai. Cea mai buna triatlonista din Romania s-a dat cu parașuta! „A fost o experiența nemaipomenita. Nu aș putea sa compar cu nimic, au fost cu totul alte emoții fața de cele dinaintea unei curse sau fața de emoțiile de la spital” -Antoanela Manac,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

