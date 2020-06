Ligia Moise este un psiholog cu experiența in terapia de cuplu-copil-familie, cu un masterat in psihoterapii cognitiv-comportamentale și participari la zeci de conferințe inclusiv in domeniul sexualitații. Dar declarația jurnalistului Cristian Tudor Popescu ca „fetele care se masturbeaza clitoridian in adolescența ar trebui sa știe, sa le spuna omul ala care face curs la școala ca e posibil sa li se deformeze centrul sexual de pe scoarța”, a lasat-o perplexa, pur și simplu. Asemenea altor mituri din categoria „masturbarea duce la orbire” sau „masturbarea crește pilozitatea corporala” și altele…