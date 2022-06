Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor trimite Ucrainei un nou ajutor militar in valoare de un miliard de dolari și sisteme de rachete cu raza lunga de acțiune. Germania va trimite și ea trei astfel de arme. Un acord privind un nou pachet de asistența militara este așteptat la summitul de la Madrid, peste doua saptamani.…

- Armata rusa a distrus un al doilea pod care leaga orașele vecine Severodonețk și Lisiceansk, taind astfel o posibila ruta de evacuare a civililor. „Ei vor sa taie complet Severodonețk de la posibilitatea fie de a scoate oameni, fie de a aduce muniții și intariri acolo”, a declarat Serhiy Haidai, guvernatorul…

- Forțele ruse controleaza acum cea mai mare parte din Severodonețk, epicentrul bataliei sangeroase pentru regiunea Donbas din estul Ucrainei. Luptele de strada au continuat sambata in orașul de est, unde soldații ruși și trupele ucrainene sunt inca blocați in lupta.

- Bombardamentele ruse asupra unei uzine chimice din orasul ucrainean Severodonetk au cauzat un incendiu puternic in urma scurgerii mai multor tone de ulei de radiator, a anuntat sambata guvernatorul provinciei Lugansk, Serhii Gaidai, potrivit Reuters. Gaidai nu a precizat daca incendiul a fost stins.…

- Luptele din Ucraina s-au instalat intr-un ritm ce amintește de conflictul de tranșee din Primul Razboi Mondial, spune un analist militar. Justin Crump, directorul executiv al companiei de consultanța in securitate Sibylline, a declarat pentru BBC ca razboiul a coborat „la nivel micro”, Rusia fiind acum…

- Ofensiva rusa asupra orașelor strategice din Ucraina nu doar ca e in continuare de actualitate, dar s-a și intensificat. In Severodonețk, orașul din estul Ucrainei, situația ramane critica pentru forțele ucrainene. Dupa cum a declarat Volodimir Zelenski, in obișnuitul sau discurs nocturn pe Telegram:…

- Fortele ruse pregatesc o ofensiva la scara larga in jurul orasului Sloviansk, baza a fortelor de aparare ucrainene in Donbas (estul Ucrainei), din mai multe directii, a declarat luni Statul Major ucrainean, citat de DPA. Trupele ruse transfera noi unitati in timp ce se pregatesc sa atace Sloviansk atat…

- Nu numai la Moscova s-a sarbatorit ziua de 9 mai, Ziua Victoriei impotriva nazismului, ci și la Roma. In jur de o suta de oameni s-au adunat și au manifestat in Piazza San Giovanni, punctand, astfel, victoria sovieticilor din cel de-al doilea razboi mondial impotriva Germaniei naziste. Dar demonstrația…