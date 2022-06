Serviciile de comerţ electronic ale Amazon.com au fost indisponibile luni pentru mii de utilizatori Au fost peste 11.000 de incidente legate de Amazon raportate de oameni, incepand cu aproximativ 1 p.m. ET, a spus Downdetector, care urmareste intreruperile prin corelarea rapoartelor de stare din surse, inclusiv erorile trimise de utilizatori pe platforma sa. Intreruperea ar fi putut afecta un numar mai mare de utilizatori. Amazon nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii. In decembrie, o intrerupere majora a perturbat serviciile cloud AWS ale companiei, blocand temporar platformele de streaming Netflix si Disney+, Robinhood, o gama larga de aplicatii, precum si propriul site de comert… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

