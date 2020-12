Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Servicii sociale in LMP Pianu de Jos, pentru persoane adulte cu dizabilitați: Licitația, lansata in SEAP Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii de deszapezire, in cadrul…

- DGASPC Argeș urmarește dezvoltarea unor centre de zi și a unor case de tip familial pentru copiii instituționalizați din Rucar, Costești și Campulung, dupa inchiderea centrelor rezidențiale clasice de aici. Astfel, miercuri, 25 noiembrie, in Sala de Ședințe a Consiliului Județean Argeș, Direcția Generala…

- Un tronson al rețelei de canalizare de pe strada Eroilor din Blaj, in lungime totala de 550 de metri, va fi reabilitat printr-o investiție de 1,3 milioane de lei. Proiectul prevede, printre altele, inlocuirea conductelor, a caminelor și a racordurilor aferente acestora. Apa CTTA Alba a lansat recent…

- Ziarul Unirea Servicii de deszapezire pe perioada sezonului rece, pentru comuna Arieșeni! A doua licitație pentru proiectul de 200.000 de lei, lansat in SEAP Primaria Comunei Arieșeni a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii de deszapezire, in cadrul proiectului…

- Ziarul Unirea Echipamente de protecție pentru combaterea infectarii cu COVID-19 pentru DGASPC Alba: Licitația, lansata in SEAP Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba (DGASPC) dorește achiziționarea de echipamente de protecție la unitațiile din subordinea instituției pentru…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani implementeaza in perioada iunie 2020 - aprilie 2022, proiectul cu titlul „Inchiderea Centrului de plasament ”Sfantul Nicolae” Trușești”, cod SMIS 129873 proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara…

- Ziarul Unirea Sistem informatic geospațial la Blaj! Proiectul de peste 500.000 de lei, lansat in SEAP Orașul Blaj va benefia in curand de o imbunatațire a sistemului sau informatic. Lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice( SEAP), proiectul, care prevede realizarea unui sistem informatic…

- Ziarul Unirea Soluții pentru reducerea emisiilor de carbon, la Cugir: Sistem de bike sharing și autobuze hibrid. Licitația de peste 35 de milioane lei, lansata in SEAP Primaria orașului Cugir a lansat de curand in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru proiectarea tehnica și execuție…