- Dupa ce a scapat de francezul Olivier Giroud, ajuns la AC Milan, campioana Europei l-a readus la Londra pe belgianul Romelu Lukaku, 28 de ani, de la Inter Milano, campioana Italiei. Partile s-au inteles asupra unei sume de transfer de 115 milioane de euro, acceptata de Inter, care are probleme…

- Stefan Radu, fotbalistul lui Lazio Roma, a marturisit ca are mult de invatat de la Maurizio Sarri, noul antrenor al echipei, cel care l-a inlocuit in aceasta vara pe Simone Inzaghi, relateaza TuttoMercatoWeb, citat de agerpres. "Este al paisprezecelea meu cantonament la Auronzo di Cadore si este…

- Inter Milano, campioana en titre a Italiei, va deschide sezonul din Serie A pe teren propriu cu Genoa, in sfarsitul de saptamana 21-22 august, conform calendarului competitional anuntat miercuri, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Echipa lui Antonio Conte a pus capat dominatiei din 2011 a…

- Simone Inzaghi vrea sa continue munca lui Antonio Conte la Inter Milano. Noul antrenor al "nerazzurrilor" este fericit pentru faptul ca i s-a oferit șansa sa lucreze cu echipa care a cucerit titlul in Serie A.

- Fundasul roman Stefan Radu nu il va urma pe antrenorul Simone Inzaghi la Inter Milano, dupa ce a decis sa-si prelungeasca cu inca doua sezoane contractul cu Lazio Roma, in Serie A, club la care in aprilie a stabilit un record all time de 402 partide jucate in tricoul ''biancoceleste'', relateaza…

- Deși l-a dat inițial ca foarte aproape de un transfer la Inter Milano, jurnalistul italian Gianluca Di Marzio susține ca Ștefan Radu a acceptat sa râmâna la Lazio înca doi ani. Aflat într-o relație foarte buna cu antrenorul Simone Inzaghi, Radu avea șanse mari sa-l urmeze…

- ​La aproape o saptamâna distanța dupa desparțirea de Simone Inzaghi, clubul Lazio Roma a anuntat, miercuri, pe site-ul oficial, ca Maurizio Sarri este noul antrenor principal."S.S. Lazio anunta ca Maurizio Sarri este noul antrenor al primei echipe", se arata pe site-ul clubului…

- Campioana din Serie A, Inter Milano, l-a anunțat oficial pe Simone Inzaghi ca succesorul lui Antonio Conte. Fostul antrenor lazial va fi prezentat in iulie. A fost doar o chestiune de zile pana cand mutarea anunțata de saptamana trecuta s-a oficializat. Inter a anunțat laconic numirea lui Simone Inzaghi,…