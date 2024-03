Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Bologna a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Fiorentina, intr-un meci contand pentru etapa a 21-a a campionatului Italiei. Golurle au fost marcate de Orsolini ’12 si Odgaard ‘90+5, conform News.ro.Bologna ocupa locul 5 in clasament, cu 42 de puncte,…

- Cum Tottenham și Genoa sunt la un pas de acord pentru transferul lui Radu Dragușin (21 de ani) in Premier League, englezii de la tabloidul The Sun i-au facut portretul fundașului roman. Impresionant la Genoa, alaturi de care a obținut promovarea in Serie A și leaga etapa de etapa evoluții solide in…

- Radu Dragușin, 21 de ani, se apropie pe zi ce trece de transferul la Tottenham. Clubul londonez va mari oferta la 27 de milioane de euro, apropiindu-se de cele 30 de milioane cerute de Genoa pentru a accepta plecarea stoperului in Premier League. La doar 21 de ani, Radu Dragușin a inceput 2024 cum nu…

- Juventus Torino a invins-o cu scorul de 1-0 pe AS Roma, sambata seara pe propriul teren, intr-un meci din etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Italiei, si a obtinut trei puncte pretioase care au apropiat-o la doua puncte de liderul din Serie A, Inter Milano, informeaza AFP.Clubul torinez, locul…

- Juventus - Roma, meci contand pentru etapa a 18-a din campionatul Italiei, este programat, sambata, 30 decembrie, de la ora 21:45, pe Allianz din Torino, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Juan Cuadrado, internationalul columbian al lui Inter Milano, a fost operat la tendonul lui Ahile stang, a anuntat miercuri clubul din Serie A, care nu a precizat durata indisponibilitatii sale, scrie AFP."Interventia, realizata de profesorul Lasse Lemepainen la Turku, in Finlanda, a decurs perfect",…

- Juventus Torino a ratat ocazia de a trece in pozitia de lider al clasamentului campionatului de fotbal al Italiei, dupa ce a fost tinuta in sah, 1-1, de Genoa, echipa romanilor Radu Dragusin si George Puscas, vineri in deplasare, in primul meci al etapei a 16-a din Serie A.Juventus a deschis scorul…

- Genoa - Juventus, meci contand pentru etapa a 16-a din campionatul Italiei, este programat, vineri, 15 decembrie, de la ora 21:45, pe Stadio Luigi Ferraris, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 3 si Prima Sport 2.