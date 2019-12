Un post de televiziune national rus va difuza pentru prima data miercuri un serial in care Volodimir Zelenski, actualul presedinte ucrainean si fost actor de comedie, interpreteaza rolul unui profesor de istorie devenit brusc sef de stat, informeaza AFP. Deja disponibil in Rusia pe platforme online, serialul satiric intitulat "Servitorul poporului", la fel ca numele partidului lui Zelenski in Ucraina, va fi difuzat acum pentru prima data la o televiziune nationala rusa. In serialul realizat in perioada 2015-2019, Zelenski interpreteaza rolul unui profesor de istorie devenit in mod subit presedinte,…