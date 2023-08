Stiri pe aceeasi tema

- Trei ziariste ruse cunoscute pentru pozitiile lor impotriva autoritatilor de la Moscova au fost otravite in Germania, Cehia si Georgia, potrivit unei investigatii a presei ruse de opozitie The Insider, preluata de saptamanalul german Der Spiegel. The Insider este o publicatie rusa de investigatie afiliata…

- Ambasadoarea Statelor Unite la Moscova a contactat direct autoritatile ruse in week-end pentru a le asigura ca tara sa nu este implicata in rebeliunea esuata a grupului Wagner din Rusia, a anuntat luni Departamentul de Stat, informeaza AFP, citata de Agerpres. US Ambassador to Russia Lynne Tracy got…

- Daca Occidentul va ajuta Ucraina cu avioane de lupta F-16 ar fi „un pericol serios de a tari NATO intr-un conflict armat” cu Rusia, iar aeronavele vor fi distruse, a avertizat vineri liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care a sugerat ca Moscova ar putea lovi bazele unde se afla aceste aeronave, chiar…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat marti ca cel mai mare atac cu drone efectuat vreodata de Ucraina asupra Moscovei a fost o incercare de a speria si a provoca Rusia, iar apararea aeriana din jurul capitalei va fi intarita, relateaza TASS si Reuters. Prin atacul cu drone ucrainene asupra…

- Miniștrii apararii din Rusia și Belarus au semnat, joi, un document pentru desfașurarea de arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului, a relatat agenția de presa ruseasca Tass, citata de Reuters. Moscova va pastra controlul asupra armelor și asupra oricaror decizii privind utilizarea acestora,…