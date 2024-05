Stiri pe aceeasi tema

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a declarat, marți, cu ocazia ceremoniei de investire a lui Putin de la Kremlin, ca rușii trebuie sa preia controlul asupra orașelor ucrainene Odesa și Harkov in luna mai. Ulterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui „forțat” sa semneze un tratat cu Rusia,…

- Activele din Rusia ale producatorului francez de lactate Danone vor fi preluate de Yakub Zakriev, nepotul liderului cecen Ramzan Kadirov și de o companie rusa, in proporții egale, potrivit presei din Rusia. Kadirov deține controlul absolut in Cecenia, avand mana libera din partea regimului Putin, in…

- Comisia responsabila de alegerile din Rusia a transmis ca sistemul sau de vot online s-a defectat vineri din cauza numarului mare de persoane care au incercat sa voteze in acest mod. In prima din cele trei zile de vot, aproximativ 500.000 de persoane au votat online in cursul diminetii numai la Moscova,…

- Rusia a lansat un atac la Odesa in timpul vizitei pe care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si oaspetele sau, premierul grec Kyriakos Mitsotakis, o faceau, miercuri, in orasul din sudul Ucrainei. O racheta a aterizat la 150 de metri de cele doua delegatii, potrivit publicatiei grecesti Protothema.…

- Rusia folosește un agent sarb pentru a se infiltra in instituțiile UE și pentru a raspandi puncte de vedere pro-Kremlin despre invazia sa in Ucraina, potrivit unui document al serviciilor de informații occidentale. Serbian Novica Antic “agent of influence” worked closely with Russia’s security agency,…

- Zeci de nume sunt așteptate astazi la „Congresul deputaților de toate nivelurile”, un for convocat la Tiraspol pentru luarea unor decizii excepționale.Conform președintelui Parlamentului din Moldova, evenimentul, care a starnit ingrijorari in ultima perioada in contextul in care s-a spus ca transnistrenii…

- Forțele ruse se pregatesc pentru o noua ofensiva impotriva ucrainenilor la sfarșitul lunii mai sau vara aceasta, dar Kievul are un plan de lupta clar, a declarat duminica președintele Volodimir Zelenski, potrivit news.ro. Liderul ucrainean a subliniat, in cadrul unei conferințe de presa de doua ore,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca Rusia a reusit sa obțina planurile contraofensivei ucrainene din 2023 inainte chiar ca aceasta sa inceapa, dar ca Ucraina are un ”plan clar” pentru o noua contraofensiva. ”Planurile noastre de contraofensiva erau pe masa Kremlinului inainte ca actiunile…