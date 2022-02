Stiri pe aceeasi tema

- Alegerea lui Mattarella s-a facut in urma unui maraton parlamentar care a scos la iveala diviziuni profunde intre partidele aflate guvernare, intr-o perioada critica pentru relansarea post-COVID-19, informeaza AFP si dpa.Sergio Mattarella, 80 de ani, al carui mandat urma sa se incheie pe 3 februarie,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante.Legea are ca obiect de reglementare abilitarea Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, in perioada cuprinsa intre incheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului…

- Președinta Comisiei Juridice a Parlamentului, deputata Partidului Acțiune și Solidaritate Olesea Stamate considera ca ideea de a scoate in afara legii Partidul „Șor” nu ar fi o soluție pentru lupta contra persoanelor compromise. „Un partid nu inseamna doar liderul sau bordul de conducere și nu este…

- Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, considera ca actualul primar de Chișinau, Ion Ceban, va obține și un al doilea mandat la șefia capitalei. Mai mult, liderul PCRM a apreciat pozitiv activitatea actualului edil, asta chiar daca in trecut existau suparari de ordin politic, dupa ce Ion…

- Vicepreședinta Kamala Harris și fosta prima-doamna Michelle Obama ar putea candida pentru alegerile prezindențiale din 2024, in cazul in care președintele Joe Biden decide sa nu mai candideze pentru un al doilea mandat, arata un sondaj publicat de The Hill. Vicepreședinta Kamala Harris se afla in fruntea…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, in sedinta de guvern, ca vrea ca pana pe 24 decembrie, bugetul de stat pe 2022 sa fie finalizat si aprobat. Seful Executivului a spus ca a avut o discutie cu ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, pe acest subiect. „Am discutat cu domnul ministru Caciu.…

- Liderul american Joe Biden nu renunța la planurile sale de a fi reales in 2024. Acest lucru a fost anunțat de secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki. „Da, acestea sint intențiile lui”, a raspuns ea la o intrebare a jurnaliștilor despre participarea politicianului la urmatoarele alegeri prezidențiale.…