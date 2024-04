Ursula von der Leyen a avut nevoie de ajutor din partea dușmanilor sai politici pentru a-și asigura primul mandat de președinte al Comisiei Europene. Cu unii parlamentari din propria tabara care au votat impotriva ei sau s-au abținut, doamna Ursula trecut cu greu de votul din Parlamentul European din 2019, cu o marja de doar […] The post Cine pune o pila pentru doamna Ursula? Șefa Comisiei Europene cauta noi „dușmani” pentru al doilea mandat first appeared on Ziarul National .