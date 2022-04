Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat joi Ucraina ca a revenit asupra unor propuneri facute in timpul rundei de negocieri desfasurate la sfarsitul lunii trecute la Istanbul, ceea ce potrivit Moscovei ar fi un indiciu ca presedintele Volodimir Zelenski este ”controlat” de Washington si de…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține ca Ucraina a incercat sa rupa negocierile cu Rusia, dupa incidentul de la Bucea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Volodimir Zelenski a recunoscut ca cererile Rusiei privind neaderarea Ucrainei la NATO si neutralitatea sa sunt examinate cu seriozitate, dar ca pentru aprobarea lor se impune amendarea Constitutiei tarii sau un referendum, ambele interzise pe timp de razboi, noteaza marti France Presse. Fii…

- Un membru al delegatiei ruse a declarat ca exista „progrese semnificative” in negocierile cu Ucraina, noteaza CNN. Afirmația vine dupa ce presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat și el ca a observat o "abordare fundamental diferita" in atitudinea Moscovei in negocieri. Fii la curent…

- Negocierile dintre Ucraina și Rusia au eșuat din nou. Cele doua țari beligerante s-au ințeles numai pe evacuarea civililor, nu și pe un tratat de pace. Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a acuzat ca presa manipuleaza informațiile privind Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat luni ca Ucraina doreste discutii directe intre presedintele Volodimir Zelenski si omologul rus al acestuia, Vladimir Putin, deoarece Kievul stie ca Putin este persoana care ia deciziile, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul de externe ucrainean ii cere secretarului de stat al SUA sa indemne partenerii europeni sa interzica Rusia de la SWIFT. Intr-o convorbire telefonica de vineri, ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba i-a cerut omologul sau american, secretarul de stat Antony Blinken, sa ii indemne…