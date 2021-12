Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams intra in lumea autorilor de carți ilustrate, ea anunțand lansarea carții "The Adventures of Qai Qai", inspirata pe papușa preferata a fiicei sale Olympia. Cartea va fi lansata in septembrie anul viitor, dar este disponibila pentru precomanda, la prețul de 20 de dolari, arata Mediafax.…

- In varsta de 28 de ani, Ana Baniciu este una dintre cantarețele tinere preferate de publicul din Romania, Acum, in pandemie, artista nu a mai avut concerte așa ca a fost nevoita sa se reorienteze, sa faca altfel bani. S-a adaptat și caștigurile financiare au inceput sa vina. Ana Baniciu, care a caștigat…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzacția prin care companiile Maria Trading și Agro Chirnogi, care fac parte din grupul libanez Maria, intenționeaza sa preia Agrirom, un producator și trader de cereale din județul Constanța. Maria Trading are ca obiect principal de activitate comertul cu ridicata…

- Recent, Ana Baniciu a dezvaluit ca a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Edy, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Artistul Mircea baniciu a facut primele declarații despre logodna fiicei sale și a scos la iveala un amanunt mai puțin știut. „Am primit și eu vestea,…

- Premierul Florin Cițu se relaxeaza la mare. Acesta a postat pe Instagram mai multe fotografii cu Marea Neagra, acolo unde se pare ca iși petrece weekend-ul, așa cum a promis in urma cu ceva timp. Primarul PSD al comunei Vama Veche i-a transmis premierului Florin Cițu ca nu e binevenit, pentru ca localitatea…

- Simona Halep si Toni Iuruc se casatoresc oficial astazi, la Constanta. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi invitat de gala la cununia civila a Simonei Halep, eveniment programat de la 16.00. Simona le-a transmis invitatilor cateva conditii drastice, in timp ce la petrecere sunt asteptati peste…

- Britanica in acte, romanca in suflet: Emma Raducanu, succes colosal la US Open. A doborat record dupa record Britanica in acte, romanca in suflet: Emma Raducanu, succes colosal la US Open. A doborat record dupa record Dupa ce a invins-o in ultimul act, de sambata seara, pe canadianca Leylah Fernandez…

- Campionatul Ligii a 2-a s-a reluat astazi, 11 septembrie, de la ora 11:00, cu etapa a șasea, dupa prima intrerupere din istorie, cauzata de meciurile naționalelor Romaniei. Runda se va incheia marți, 14 septembrie. Program: Sambata, 11 septembrie• Calarasi – Constanta 1-1• Braila – Chiajna 0-2• Ripensia…