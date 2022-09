Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la scurt timp dupa ce Moscova a anunțat ca așa-zisele referendumuri organizate in republicile Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie s-au incheiat cu un vot covarșitor pentru alipirea la Federația Rusa…

- Agentia rusa de stiri de stat RIA Novosti afirma ca primele rezultate partiale din cele patru parti unde au avut loc referendumuri in Ucraina arata majoritati uriase in favoarea aderarii la Federatia Rusa. RIA Novosti a precizat ca, dupa aproximativ 12% din voturi numarate, cel putin 97% din cele exprimate…

- Liderul republicii autodeclarate Lugansk, Leonid Pasecinik, a declarat ca spera sa calatoreasca marti sau miercuri la Moscova pentru a cere presedintelui rus Vladimir Putin sa accepte regiunea in Federatia Rusa, relateaza AFP. Potrivit remarcilor transmise de Centrul Media Luhansk, Pasecinik a spus…

- Reprezentani ai ocupatiei ruse din teritorii ucrainene anunta marti ca tabara "da" a obtinut o victorie in referendumurile de anexare organizate de Moscova in regiunile separatiste Donetk si Lugansk, in est, si in regiunile ocupate Herson si Zaporijjea. Marti este ultima zi in care locuitorii regiunilor Donetk…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat vineri lumea intreaga sa condamne pseudo-referendumurile organizate de Moscova, in curs de desfasurare in patru teritorii pe care trupele ruse le-au cucerit in Ucraina de la inceputul invaziei, informeaza AFP.

- In patru regiuni ucrainene ocupate partial de armata rusa au inceput astazi asa-zise referendumuri de alipire la Federatia Rusa. Referendumurile, denuntate de numeroase tari si organizatii internationale, au fost anuntate pe fondul infrangerilor inregistrate de armata rusa. In urma incorporarii acestor…

- Separatistii rusi au anuntat marti ca au programat timp de cinci zile, intre 23 si 27 septembrie, referendumuri pentru unirea cu Rusia a republicilor autoproclamate in regiunile ucrainene Donetk, Lugansk si Herson, informeaza presa de stat de la Moscova si oficialitati locale, conform agentiilor Reuters,…

- Liderii separatiști din așa-zisele republici Donețk și Lugansk au anunțat ca vor organiza referendumuri de aderare la Rusia in perioada 23-27 septembrie, scrie Reuters. Separat, administrația prezidențiala de la Kiev noteaza ca „este vorba despre un șantaj naiv”.