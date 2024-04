Senzaţionalele Ana Bogdan şi Jaqueline Cristian! Calificare spectaculoasa! Echipa de tenis Romaniei s-a calificat in premiera la turneul final al Billie Jean King Cup, dupa ce a invins Ucraina cu scorul de 3-2, sambata, la Fernandina Beach (Florida), printr-un punct adus la dublu de perechea Ana Bogdan/Jaqueline Cristian. Ana Bogdan si Jaqueline Cristian, care au inlocuit cuplul Mara Gae/Anca Todoni, s-au impus cu 6-2, 7-6 (9/7) in fata surorilor gemene Liudmila si Nadia Kicenok, dupa doua ore de joc. Dupa un prim set, dominat de romance si castigat cu 6-2, ucrainencele au inceput foarte bine actul secund si au condus cu 3-0. Ana Bogdan si Jaqueline… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

