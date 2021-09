Sensurile giratorii provizorii au prins rădăcini Unele sensuri giratorii provizorii din Craiova „au prins radacini” spre disperarea soferilor. Sunt craioveni care spun ca acestea, desi sunt cateva balize asezate la intersectia unor strazi foarte circulate din oras s–au permanentizat. Balizele din plastic sunt adeseori acrosate de conducatorii auto, rasturnate si distruse periodic, iar sensul giratoriu este deformat si deplasat cand spre o strada cand spre alta. Prin urmare, parte din locuitorii urbei cer autoritatilor locale sa amenajeze o giratie permanenta. Sens giratoriu provizoriu/foto Claudiu Tudor Giratoriul de pe strada Caracal intersectie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

