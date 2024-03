Primaria Craiova a anuntat ca, de astazi, de la orele 18.00, vor fi puse in funcțiune semafoarele montate in municipiu. Vor porni semafoarele, dupa cum urmeaza: Semaforizare intersectia Str. Alexandru Macedonski – Str. Arieș; Semaforizare intersectia Str. Alexandru Macedonski – Str. Caracal – Str. Frații Buzești; Semaforizare intersectia Str. Alexandru Macedonski – Str. Bujorului; Semaforizare intersectia Str. Caracal – Str. Gheorghe Chițu. Conducatorii auto trebuie sa circule cu atentie si sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere amplasata in zonele respective. Citește și: Un barbat a fost…