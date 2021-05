Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a respins luni, in sedinta secreta, contestatia Dianei Sosoaca la sanctiunea care i-a fost aplicata, informeaza HotNews.ro . Diana Șoșoaca primise un avertisment scris prin care ea nu mai poate reprezenta Senatul in relatiile interne si externe pentru un interval de trei luni. Solutionarea contestatiei…

- Sanctiunea primita de Diana Sosoaca dupa scandalul din Parlament va fi discuta la Senat intr-o sedinta secreta. Diana Sosoaca a primit un avertisment dupa ce a intrat cu forta in sedinta comisiei juridice, unde nu fusese primita pe motiv ca nu avea o masc

- Diana Șoșoaca este revoltata de decizia Biroului Permanent al Senatului, de a o sancționa cu un avertisment scris. ”Sancțiunea deschide calea unei dictaturi”, spune Diana Șoșoaca, dupa ce parlamentarii au hotarat sa ii ia dreptul de a a mai reprezenta Senatul pentru trei luni, in urma constatarii unor…

- Comisia juridica a Senatului a fost pusa in imposibilitatea de a tine sedinta in care sa analizeze comportamentul Dianei Sosoaca, potrivit solicitarii Biroului permanent, care a dat curs unei cereri a grupului parlamentar PNL, a declarat, marti, presedintele comisiei, Iulia Scantei. "Se va…