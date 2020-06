Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat marti, in calitate de for decizional, un proiect care vizeaza cresterea numarului de consilieri scolari psihologi, incepand cu anul scolar 2021-2022, in scopul asigurarii asistentei psihologice, a serviciilor de evaluare si de orientare scolara si profesionala. Proiectul,…

- La inceputul lunii februarie, Senatul a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul care vizeaza investirea personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar cu exercitiul autoritatii publice, pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor…

Medicii de familie primesc și ei stimulentul de risc de 2.500 de lei. Proiectul a fost adoptat in Senat Marți, Senatul a adoptat proiectul de aprobare a Ordonantei Guvernului, prin care personalul medical primeste un stimulent de risc de 2.500 de lei. Proiectul prevede si decontarea din fonduri europene a cheltuielilor pentru echipamente medicale.

- Senatul a adoptat, marți, proiectul de aprobare a Ordonantei Guvernului, prin care personalul medical primeste un stimulent de risc de 2.500 de lei. Proiectul prevede si decontarea din fonduri europene a cheltuielilor pentru echipamente medicale.

- Senatorii au aprobat, marti, un proiect initiat de senatorii PSD care are ca obiectiv adoptarea unor masuri avand ca finalitate consolidarea monedei nationale ca moneda unica de plata pe teritoriul Romaniei, anunța AGERPRES.Proiectul a fost adoptat cu 90 de voturi "pentru" si 40 de abtineri.…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Senatul a votat un proiect de lege initiat de PNL care introduce in Codul penal executarea la domiciliu a pedepsei cu inchisoarea. Condamnatii vor purta o bratara electronica pentru supraveghere. Senatorii au aprobat astfel propunerea legislativa pentru modificarea si completarea…

- Bratarile electronice pentru detinuti ar putea deveni realitate, dupa ce Senatul a adoptat, marți, proiectul PNL privind monitorizarea prin dispozitive electronice a detinutilor. Camera Deputatilor va avea rol de for decizional, anunța MEDIAFAX.Dupa aproape trei ani in care alesii au promis,…