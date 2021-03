Selly a primit amendă de ziua sa. Vloggerul, sancționat pentru nerespectarea regulilor Andrei Șelaru a implinit 20 de ani și a dat o petrecere cu zeci de invitați in ciuda pandemiei de coronavirus și a regulilor care interzic organizarea de evenimente private. Selly și-a sarbatorit ziua alaturi de prieteni fara sa mai țina cont de regulile de protecție sanitara. Vloggerul a primit o amenda usturatoare de la poliție. Conform G4Media, oamenii legii au reușit sa identifice trei persoane, printre care și vloggerul, pe care le-au amendat cu 15 mii de lei. Printre invitații de seama care au participat la ziua de naștere a lui Andrei Șelaru se numara și cantarețul Tzanca Uraganu. „Avand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

