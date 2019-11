Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a evocat luni, la Tokyo, ”ingrijorarea” provocata de utilizarea energiei atomice si a indemnat la o mobilizare consolidata in vederea ajutorarii victimelor sieismului urmat de un tsunami care au cauzat catastrofa nucleara din 2011 in Japonia, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește…

- Sambata, 23 noiembrie a.c., papa Francisc a plecat de la Bangkok, in Thailanda, la ora locala 9.30 cu destinatia Tokyo, pentru cea de-a doua etapa a acestei calatorii apostolice, pontiful sosind in Japonia la ora locala 17.32 (10.32 in Romania). Tot sambata, in jurul orei locale 18.30, Sfantul Parinte…

- Papa Francisc a cerut duminica interzicerea armelor nucleare in timpul unei vizite in orașele din vestul Japoniei, Nagasaki și Hiroshima, singurele doua orașe din lume supuse bombardamentelor atomice in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, potrivit Reuters, preluata de Mediafax.

- Suveranul Pontif, un militant infocat impotriva armelor nucleare, va citi un mesaj pe tema armelor de distrugere in masa la Nagasaki si se va intalni totodata cu supravietuitori ai accidentului nuclear de la Fukushima, din 11 martie 2011, cel mai grav dezastru nuclear dupa cel de la Cernobil, in…

- Papa Francisc a sosit sambata in Japonia, a doua etapa a calatoriei sale apostolice asiatice de o saptamana, al carei principal obiectiv este de a transmite un mesaj impotriva armelor nucleare la Nagasaki si Hiroshima, singurele orase din istorie care care au suferit bombardamente atomice, potrivit…

- Papa Francisc se va intalni cu una dintre verisoarele sale, calugarita misionara Ana Rosa Sivori, in timpul vizitei oficiale pe care o va intreprinde in perioada 20-23 noiembrie in Thailanda, tara cu populatie majoritar budista, ce a fost vizitata pentru ultima data de un suveran pontif in urma cu 35…

- Papa Francisc va cere abolirea armelor nucleare in discursuri pe care le va susține in timpul vizitei sale oficiale programate in Japonia, luna viitoare, a anunțat biroul de presa al suveranului pontif, potrivit Kyodo News.