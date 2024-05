Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 19 mii de sectii de votare vor fi organizate in tara pentru alegerile locale si europarlamentare din 9 iunie, a anuntat Autoritatea Electorala Permanenta. Lista acestora poate fi consultata pe site-ul institutiei. Campania electorala a inceput de ieri, iar Biroul Electoral Central reaminteste…

- Campania electorala pentru alegerile locale si europarlamentare din data de 9 iunie incepe vineri si se incheie in 8 iunie, la ora 7.00. Campania in audiovizual de va incheia in 7 iunie, la ora 7.00. Biroul Electoral Central recomanda competitorilor electorali sa aiba un discurs echilibrat si onest…

- Campania electorala pentru alegerile locale si europarlamentare din data de 9 iunie incepe vineri si se incheie in 8 iunie, la ora 7.00. Campania in audiovizual de va incheia in 7 iunie, la ora 7.00. Biroul Electoral Central recomanda competitorilor electorali sa aiba un discurs echilibrat si onest…

- Precizarea vine din partea presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla. El a precizat la Radio Romania Actualitati ca incepand de astazi, candidaturile raman definitive, acestea urmand sa fie publicate in perioada urmatoare. Petruta Obrejan vine cu detalii: Sursa: RRA Articolul Cetatenii…

- Intro: In 2024 vor fi organizate patru runde de alegeri ndash; europarlamentare 9 iunie , locale iunie , prezidentiale septembrie si parlamentare decembrie . 2024 este primul an in care toate alegerile au loc in acelasi an.Alegerile locale, cele europarlamentare si cele parlamentare sunt organizate…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat ca PNL este obligat sa aiba un candidat la alegerile prezidențiale, deoarece este un partid istoric, cu bazon. Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a vorbit despre alegerile prezidențiale. Liberalul a spus ca PNL este obligat sa aiba un candidat…

- Mai jos veți gasi lista completa a candidaților PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare. Vezi cine se afla pe locurile eligibile. Coaliția PSD-PNL a finalizat lista comuna a candidaților pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe data de 9 iunie, in aceeași zi cu scrutinul pentru alegerile…

- Guvernul a adoptat OUG pentru comasarea alegerilor locale cu alegerile europarlamentare, acestea urmand a avea loc pe data de 9 iunie. Alegatorii vor vota in aceeași sala pentru alegerile europarlamentare și locale, cu mențiunea ca pot alege sa voteze doar la unul dintre cele doua scrutine. CONSULTAȚI…