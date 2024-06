Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 9 iunie 2024, in ziua alegerilor locale si europarlamentare 2024, au avut loc mai multe incidente in sectiile de votare. Din pacate, un barbat de 45 de ani a murit. In alte parti, s-a lasat cu acte de violenta. Victima avea epilepsie Un barbat de 45 de ani a murit, in ziua alegerilor locale…

- Aproape 19 milioane de romani sunt așteptați la urne, duminica, 9 iunie, pentru a vota la alegerile locale și europarlamentare 2024. Peste 200.000 de candidați s-au inscris in cursa electorala: 207.389 de candidati pentru alegerile locale si 494 pentru cele europarlamentare. The post Alegeri locale…

- Prezența la vot la alegerile locale, pana la ora 8.00, este de 364.565 de persoane. Dintre care din mediul urban 155.558, iar din cel rural – 209.007. Tot la ora 8.00, prezența la vot la alegerile europarlamentare este de 307.340 de persoane, astfel: In mediul urban – 132.549, iar in cel rural – 174.791.…

- Alegeri locale 2024 In țara noastra, anul acesta, au loc alegerile locale, alegerile parlamentare, alegerile prezidențiale și alegerile europarlamentare. Alegerile locale vor avea loc maine, 9 iunie, concomitent cu alegerile pentru Parlamentul European, asta dupa ce coaliția de guvernare PSD-PNL a decis…

- Buletinele de vot pentru alegerile locale si europarlamentare de duminica au fost trimise spre sectiile de votare din tara si strainatate. Ministerul de Interne anunta ca in ziua scrutinului vor fi in teren aproximativ 42.000 de politisti si jandarmi, care vor asigura desfasurarea procesului electoral…

- La scrutinul din 9 iunie s-au inscris 207.389 de candidati pentru alegerile locale si 494 pentru cele europarlamentare, a anunțat, marți, Toni Grebla, președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP). Cel mai tanar candidat are 23 de ani, iar cel mai in varsta 100 de ani. „Avem, de asemenea, doi…

- Biroul Electoral Central (BEC) a emis un document cu regulile pentru zilele de 8 și 9 iunie, cand au loc alegerile locale și cele europarlamentare. Ce este complet interzis in secțiile de votare, dar și ce trebuie evitat dupa incheierea campaniei electorale. Reguli clare pentru alegerile locale și europarlamentare…

- Intro: In 2024 vor fi organizate patru runde de alegeri ndash; europarlamentare 9 iunie , locale iunie , prezidentiale septembrie si parlamentare decembrie . 2024 este primul an in care toate alegerile au loc in acelasi an.Alegerile locale, cele europarlamentare si cele parlamentare sunt organizate…