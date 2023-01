Stiri pe aceeasi tema

- Relația dintre Brad Pitt și noua lui iubita, Ines de Ramon, pare sa evolueze. Marele actor a petrecut Revelionul impreuna cu designerul de bijuterii in Mexic. Iata ce se știe despre vacanța lor și stadiul relației!

- Populara actrița de comedie din anii ’80 Kirstie Alley a murit din cauza cancerului, la varsta de 71 de ani. Vestea a fost confirmata de copiii vedetei pentru revistele People și Variety , scrie Hotnews. Vestea trista a fost anunțata prin intermediul conturilor oficiale de pe rețelele de socializare,…

- Ivana Knoll (30 de ani) a atras toate privirile lae dițiile din 2014 și 2018 ale Campionatului Mondial de fotbal. Supranumita de publicația britanica The Sun ”cea mai frumoasa femeie de la Cupa Mondiala”, croata este la Doha, pentru a-și susține favoriții. Ivana Knoll i-a criticat pe organizatorii turneului…

- Laurențiu Reghecampf (47 de ani) o duce bine pe plan personal. Antrenorul a facut publica o fotografie cu Liam, baiatul sau de șase luni, pe care il are din relația cu iubita Corina Caciuc. Reghecampf mai are doi baieți, din casatoriile anterioare. In schimb, in plan sportiv nu o duce prea bine. Echipa…

- Jennifer Aniston a dezvaluit, intr-un interviu pentru revista Allure, ca ultimii 34 de ani i-a trait sub presiunea constanta a tabloidelor care au scris despre fiecare dintre povestile ei de dragoste, o presiune pe care vedeta din serialul "Friends" a resimtit-o mai rau atunci cand incerca "sa ramana…

- Rapperul Takeoff, din trupa a fost impușcat mortal in Houston. Poliția a declarat pentru revista Variety ca rapperul a fost ucis marți dimineața intr-un club de bowling unde era insoțit de unchiul lui și colegul de trupa, Quavo. Takeoff, al carui nume real era Kirshnik Khari Ball, avea 28 de ani. Migos…

- Ce boala are Ana Morodan, influencerința care pare veșnic in plina forma? E vorba despre ceva destul de grav, dar tratabil. Ana Morodan sufera de o afecțiune rara: „Contesa Digitala” se confrunta cu agrofobie. Blondina a simțit-o in timpul unui festival , care s-a desfașurat, recent, pe Calea Victoriei.…