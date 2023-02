Seismolog INFP: a fost cel mai puternic seism din zona Gorjului. S-a simțit în Serbia si Bulgaria Cutremurul a fost urmat de 2 replici de 2,4 grade pe scara Richter la o adancime de 5 km și de 3.0 grade pe scara Richter la o adancime de 15 km. Ambele replici au avut epicentrul in aceeași zona seismica (Oltenia, județul Gorj) – informare ISU Gorj. Cutremurul a fost resimțit in mai multe zone din jurul orașului. ”S-a mișcat casa cu totul. M-am speriat ingrozitor”, a declarat o femeie din cartierul Barsești. Cutremurul s-a simțit la Rovinari și in majoritatea localitaților din Gorj. In oraș, tencuiala și caramizi s-au desprins de pe unele cladiri, iar in unele apartamente ”au cazut obiectele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

- Un cutremur mare, de peste 7 grade Richter s-ar putea produce și in Romania, este de parere Mihai Diaconescu, seismolog la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP)

- Mihai Diaconescu, seismolog la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), spune ca un cutremur de peste 7 grade nu este exclus sa aiba loc si in Romania in perioada urmatoare. Intrebat daca ne putem aștepta ca o tragedie similara cu cea din Turcia sa loveasca și Romania…

- "Eu zic ca este posibil sa se intample. Nu s-a mai produs un cutremur de 7 grade din 1990, cand au fost cele doua cutremure. Inițial, unul a fost creditat cu 6,9 grade, iar americanii de la USGS il crediteaza cu 7,1. Sunt 32 de ani, deci ar putea sa se produca și la noi, mai ales ca nu am sesizat ca…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc sambata la ora 17.24 in județul Mehedinți.Acesta a avut magnitudinea 2 și s-a produs la adancimea de 7 kilometri.Cutremurul a avut loc in apropierea oraselor Craiova (118 km), Timișoara (139 km), Sibiu…