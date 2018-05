Seism MAJOR, cu magnitudine de 6,2 pe Richter

Stiri pe aceeasi tema

- Ne-am cutremurat de doua ori in mai putin de 24 de ore. Aseara in zona Vrancea s-a produs cel mai mare seism de la inceputul anului. 4,6 grade pe Richter a avut mai exact si s-a resimtit chiar si in Capitala.

- Doua cutremure s-au produs duminica dimineața, in chiar prima zi de Paște, ambele in zona seismica Vrancea. Cutremurele abia daca au fost simțite, avand magnitudini foarte mici. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a inregistrat la ora 7:28…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter s-a produs, sambata dimineața, in Papua Noua Guinee, conform Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Este al doilea seism de peste 6 grade care lovește statul insular in doar doua zile, dupa ce, vineri, țara a fost zguduita…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 grade pe scara Richter a avut loc, vineri, in largul coastelor insulei Noua Britanie, apartinand de Papua Noua Guinee, fiind emisa si o avertizare de tsunami, a anuntat Institutul american de Geofizica (USGS). Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ…

- Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 160 de kilomteri de orasul Rabaul. Centrul de Avertizare in caz de Tsunami din Pacific a emis o avertizare de tsunami. Nu au fost raportate victime sau alte pagube materiale. In urma cu o luna, peste o suta de persoane au decedat, iar alte cateva…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs duminica in provincia Maluku, aflata in estul Indonezia, a anuntat Agentia de Meteorologie si Geofizica, relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- Se emplinesc 41 de ani de la tragedia care a indoliat p țara intreaga. In seara zilei de vineri, 4 martie 1977, la ora 21.22, Romania a fost zguduita de un puternic cutremur cu o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter, avand epicentrul in Muntii Vrancei. Era al doilea mare seism din secolul al XX-lea…

- Christchurch și alte doua districte din Insula de Sud a Noii Zeelande au declarat stare de urgența in așteptatrea ciclonului Gita care a lovit deja o parte din țara, scrie BBC News. Zeci de școli au fost inchise și drumurile s-au inchis pe Insula de Sud, pe masura de furtuna a lovit zona. De asemena,…