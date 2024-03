Cutremur în România, 21 martie 2024. Ce magnitudine a avut seismul din zona Vrancea Cutremur in Romania, 21 martie 2024. Joi seara, in zona Vrancea a avut loc un seism de mica intensitate care s-a resimțit in mai multe orașe din țara. E cea mai semnificativa mișcare telurica din ultimele zile. Cutremur in Romania, 21 martie 2024. Cel mai important seism din ultima saptamana in zona Vrancea Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) anunța ca seismul din aceasta seara a fost consemnat la ora 21:57. Cutremurul, raportat in Zona Seismica Vrancea, a avut magnitudinea de 2.4. Seismul de joi a fost consemnat de radare la adancimea de 80.3 km. Acesta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

