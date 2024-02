ZI DE NAȘTERE Prof. univ. dr. Alexandru Zotta împlinește 82 de ani

Profesorul universitar doctor în filologie Alexandru Zotta s-a născut în 26 februarie 1942, într-o comună vasluiană și s-a stabilit la Satu Mare în 1968.