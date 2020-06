Stiri pe aceeasi tema

- Pierrette Herzberger-Fofana, o eurodeputata germana de culoare, a anuntat miercuri, în plenul Parlamentului European, ca a depus plângere împotriva Politiei din Belgia dupa ce ar fi fost brutalizata de agenti de politie, informeaza Mediafax citând site-ul LeVif.be. Eurodeputata…

- Martin Gugino, protestatarul in varsta de 75 de ani care a fost impins de doi ofițeri de poliție din Buffalo, New York (SUA), la inceputul acestei luni, in timpul protestelor declanșate de moartea afro-americanului George Floyd, are ”fractura craniana și nu este capabil sa mearga, dupa cum a declarat…

- Donald Trump a anuntat ca urmeaza sa semneze un decret privind o reforma a politiei si ca urmeaza sa se exprime intr-o conferinta de presa cu privire la acest subiect, dupa mai multe saptamani de manifestatii in Statele Unite in urma mortii lui George Floyd, un afroamerican asfixiat de un politist alb…

- Alesi democrati din Congresul american urmau sa prezinte luni un set de masuri in cadrul luptei impotriva violentelor politistilor si a discriminarilor rasiale din Statele Unite, in urma protestelor declansate de moartea lui George Floyd, un afroamerican asfixiat pana la moarte de catre un politist…

- Cincizeci si sapte de politisti din Buffalo, New York, si-au dat demisia, vineri, din trupele speciale de interventie dupa ce doi colegi de-ai lor au fost suspendati pentru ca au impins un barbat de 75 de ani in timpul unui protest, scrie CNN, conform Hotnews. Pe de alta parte, demonstrațiile declanșate…

- Un barbat inarmat cu un cutit a injunghiat miercuri in gat un politist in cartierul Brooklyn din New York, iar doi colegi ai acestuia care s-au grabit sa-i vina in ajutor au fost raniti, inainte de a-l impusca pe atacator de mai multe ori, a comunicat politia, transmite Reuters. Toti cei patru…

- Politistul Derek Chauvin din Minneapolis a fost arestat vineri in legatura cu moartea, in aceasta saptamana, a lui George Floyd, un afroamerican al carui deces a declansat proteste in intreaga tara, relateaza DPA, Reuters si AFP. Comisarul John Harrington, din cadrul Departamentului de siguranta publica…

- Peste 300 de polițiști din cadrul NYPD au fost infectați cu coronavirus. Anunțul a fost facut de catre comisarul Dermot Shea, conform nypost.com.In Statele Unite ale Americii, COVID-19 face ravagii. Pana acum, 85.612 oameni au fost infectați, iar printre aceștia se numara și 322 de agenți din cadrul…