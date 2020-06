Stiri pe aceeasi tema

- In Statele Unite au loc proteste violente dupa ce un barbat in varsta de 46 de ani a fost omorat de polițiști. Dupa protestele din Minneapolis, și in Louisville, Kentucky au avut loc astfel de manifestații. Șapte persoane au fost impușcate dintre care una este in stare critica, in timpul protestelor…

- O multime furioasa s-a adunat la Louisville - unde sapte persoane au fost ranite prin impuscare, una grav -, in semn de protest fata de uciderea unei femei de culoare prin impuscare, acasa, a anuntat vineri politia acestui oras din in Kentuky (est), relateaza Reuters.

- Breonna Taylor, o tanara de culoare, in varsta de 26 de ani, a fost impușcata mortal in propria locuința de o echipa de polițiști. Oamenii legii il cautau pe un infractor care era deja arestat!Polițiștii au dat buzna intr-o casa din Louisville (SUA) pe data de 13 martie in timpul unei misiuni legata…

- Asociatia Aresel a publicat imagini surprinse in timpul unei actiuni a Politiei in localitatea Bolintin Vale, judetul Giurgiu. "Orice ar fi facut acei oameni, cu siguranta nu meritau sa fie loviti de catre fortele de ordine in timp de erau deja imobilizati si pusi la pamant", a transmis Asociatia. Pe…

- Barbatul care a decedat, dupa ce a fost impuscat de un politist, a atacat echipa de interventie cu obiecte ascutite, si avea probleme psihice, fiind si in evidentele Politiei pentru comportament agresiv, incidentul fiind insa unul regretabil a declarat miercuri ministrul Afacerilor Interne, Marcel…

- Un scandal monstru a avut loc in aceasta dimineața intr-un hotel din Capitala. In cadrul acestuia au fost efectuate mai multe focuri de arma. Un polițist a fost injunghiat, iar un tanar care era imbracat doar in chiloți, a murit dupa ce a fost impușcat. Iata ce apel a facut un jurnalist catre procurori…

- Barbatul care a fost impușcat mortal de polițiști in urma scandalului monstru dintr-un hotel din Capitala a fost angajat al unei televiziuni. Alexandru Gazdac, caci așa se numește, a mai fost subiectul unor știri, dupa ce a intrat cu mașina in gardul Guvernului.

- Un barbat a fost impuscat mortal de agenti de politie care sustin ca au fost atacati cu un cutit, intr-un incident produs miercuri dupa-amiaza intr-un parc inchis de la periferia orasului Paris, cazul fiind in atentia Inspectiei Generale a Politiei din Franta, relateaza cotidianul Le Parisien, potrivit…