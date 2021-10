Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu participa la Forumul Internațional al Gazelor de la Sankt Petersburg care se va desfașura in perioada 7-8 octombrie. Andrei Spinu a spus ca intenționeaza sa poarte discuții pe subiectul relațiilor contractuale dintre…

- Arhiepiscopul Mitropolit de Bucuresti, Aurel Perca, si-a exprimat compasiunea, vineri, fata de victimele incendiului de la Spitalul din Constanta si familiile acestora si a facut un apel catre autoritati "sa faca tot posibilul" pentru ca astfel de drame sa nu se mai repete. "Stirea referitoare…

- Astazi a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor SA „Moldovagaz”, la care s-au discutat condițiile de furnizare a gazelor naturale in Republica Moldova pentru anii 2007-2021. Mai exact a fost abordata principala problema privind confirmarea tranzacțiilor cu conflict de interese și anume…

- MoldovaGaz va cere Agenției Naționale pentru Reglementare Energetica scumpirea prețului la gazele naturale, pentru consumatorul final, de la 4 lei și 30 de bani, la 6 lei pentru un metru cub. Noul tarif ar putea intra in vigoare incepand cu luna octombrie. Informația a fost confirmata, pentru Unimedia.info,…

- Construirea unor depozite pentru gazele naturale in Republica Moldova ar putea costa statul circa 500 de milioane de euro, o suma ce nu va fi recuperata in timp, iar realizarea proiectului ar necesita minim 3 ani. Declarațiile au fost facute de șeful MoldovaGaz, Vadim Ceban, pentru UNIMEDIA.

- Creșterea semnificativa a prețului la gazele naturale, in lume și in regiune, nu a ocolit Republica Moldova. Astfel, in ultimele luni acesta a crescut de cateva ori și in septembrie a ajuns la nivelul cel mai mare din istorie: 550 de dolari pentru o mie de metri cubi, ceea ce este de patru ori și…

- Vadim Ceban, directorul ,,Moldovagaz” a anunțat ca in toamna Rusia va scumpi gazul care este livrat in Republica Moldova. Iar aceasta scumpire va fi operata de catre „Gazprom”. „Noi avem deja analiza facuta, iar cu noul Guvern urmeaza sa stabilim pașii privind asigurarea securitații…