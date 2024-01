Șeful Gardienilor Revoluției Islamice: Iranul se confruntă cu o 'bătălie totală' Iranul se confrunta cu o "batalie totala" cu un actor "inamic", a declarat un comandant iranian de rang inalt, in contextul in care națiunile occidentale s-au angajat sa abordeze recenta serie de atacuri ale rebelilor houthi din Yemen, susținuți de Iran, asupra navelor comerciale care tranziteaza Marea Roșie, scriu CNN și Reuters conform Rador Radio Romania. "Trebuie sa ne aparam interesele naționale oriunde s-ar extinde [...] Va fi daunator pentru inamic sa fie gasit aproape sau la jumatate de distanța. Ei ar trebui sa stea departe de aceasta zona", a declarat sambata general-maiorul Hossein… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

